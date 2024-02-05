Александр Блинов

Объявлен победитель Grammy в номинации «Песня года» Билли Айлиш получила Grammy за лучшую песню года к фильму «Барби»

5 февраля 2024 в 10:10

Фото: ALLISON DINNER/EPA/TASS

Певица Билли Айлиш, получившая награды в номинациях «Песня года» и «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа»