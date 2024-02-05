Победителем премии Grammy в номинации «Песня года» стала американская певица Билли Айлиш. Исполнительница получила награду за композицию «What Was I Made For?», прозвучавшую в фильме «Барби».
Я в шоке, — сказала Айлиш во время вручения награды.
Фото: ALLISON DINNER/EPA/TASS
Победителем премии Grammy в номинации «Песня года» стала американская певица Билли Айлиш. Исполнительница получила награду за композицию «What Was I Made For?», прозвучавшую в фильме «Барби».
Я в шоке, — сказала Айлиш во время вручения награды.