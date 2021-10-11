«Счёт с огромными деньгами»: Сокуров о бюджете фильма «Вызов» с Пересильд

Российский кинорежиссёр Александр Сокуров прокомментировал информацию о том, что Роскосмос не раскрывает стоимость подготовки и полёта актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко на Международную космическую станцию (МКС). Источники финансирования и выделенная государством сумма на первый в мире художественный фильм «Вызов», частично снятый в космосе, до сих пор остаются тайной. В беседе с NEWS.ru Сокуров высказал мнение, почему производители картины не раскрывают бюджет полёта киноэкипажа на МКС и общую стоимость проекта. Он предположил, что расходование средств на съёмки может вестись с банковского счёта, на котором лежит «неограниченная сумма денег».

Думаю, это связано с тем, что никто не знает, сколько реально будет стоить «Вызов». Никто не знает, что нужно будет ещё снимать, когда Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернутся на Землю — во что это выльется и что дальше со всем этим делать. Мне кажется, после их возвращения начнётся огромная работа по компьютерной графике, внедрению снятых в космосе сцен в новый материал. Это потребует множества уточнений, которые стоят огромных денег, — рассказал Александр Сокуров.

Режиссёр не исключил, что финансирование «Вызова» ведётся с банковского счёта, где лежит «неограниченная сумма денег», которую создатели фильма расходуют «по потребностям».

Возможно, и сметы никакой нет. Просто, вероятно, есть счёт, где лежит неограниченная сумма денег, которая будет расходоваться, что называется, по потребностям. Так бывает, когда делаются игровые картины, в советской практике такое было, — отметил он.

Ранее Роскосмос не раскрыл NEWS.ru стоимость подготовки и полёта Пересильд и Шипенко на МКС. Другие официальные партнёры проекта — Первый канал и студия Yellow, Black and White — также оставили без внимания вопросы NEWS.ru о стоимости полёта киноэкипажа, бюджете и источниках финансирования фильма «Вызов».

В беседе с NEWS.ru журналист Сергей Соседов раскритиковал идею съёмок «Вызова», заявив, что считает её «дикостью и абсурдом». Он назвал Юлию Пересильд «средней актрисулей», а сам дорогостоящий полёт киноэкипажа в космос — «преступлением перед народом».