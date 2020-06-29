Кино

Саша Барон Коэн спел расистскую песню на митинге консерваторов

17:31, 29 июня 2020 30
Саша Барон Коэн Саша Барон Коэн Фото: Billy Bennight/Global Look Press

Британский комик и актёр Саша Барон Коэн проник на митинг консерваторов в американском штате Вашингтон, претворившись реднеком. На мероприятии он исполнил расистскую песню.

Во время выступления на сцене Коэн признал «уханьским гриппом» 44-го президента США «уханьским гриппом», политика Хиллари Клинтон отправить в тюрьму и представителей ВОЗ «нашинковать, как это принято у саудовцев».

Он также спел, что телеканал CNN распространяет «фейковые новости», а СМИ контролируют «сами знаете кто», намекая на евреев. Чтобы подтвердить свой намёк, он показал на себя пальцем.

Variety отмечает, что митинг «Марш за наши права» устроило ультраправое движение Washington Three Percenters. На него пришли около 500 человек. Коэн прибыл на мероприятие с охранниками — они не давали организаторам увести его со сцены или отключить микрофон.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Энтони Маки раскритиковал компанию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Артист известен как исполнитель роли Сэма «Сокола» Уилсона — лучшего друга Капитана Америки.

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