Саша Барон Коэн спел расистскую песню на митинге консерваторов

Британский комик и актёр Саша Барон Коэн проник на митинг консерваторов в американском штате Вашингтон, претворившись реднеком. На мероприятии он исполнил расистскую песню.
Во время выступления на сцене Коэн признал «уханьским гриппом» 44-го президента США «уханьским гриппом», политика Хиллари Клинтон отправить в тюрьму и представителей ВОЗ «нашинковать, как это принято у саудовцев».
Он также спел, что телеканал CNN распространяет «фейковые новости», а СМИ контролируют «сами знаете кто», намекая на евреев. Чтобы подтвердить свой намёк, он показал на себя пальцем.
Variety
Как писал NEWS.ru, американский актёр Энтони Маки раскритиковал компанию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Артист известен как исполнитель роли Сэма «Сокола» Уилсона — лучшего друга Капитана Америки.
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