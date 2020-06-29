Саша Барон Коэн спел расистскую песню на митинге консерваторов

https://static.news.ru/photo/0e4b8d3e-ba16-11ea-8725-fa163e074e61_660.jpg Саша Барон Коэн Фото: Billy Bennight/Global Look Press

Британский комик и актёр Саша Барон Коэн проник на митинг консерваторов в американском штате Вашингтон, претворившись реднеком. На мероприятии он исполнил расистскую песню.

Во время выступления на сцене Коэн признал «уханьским гриппом» 44-го президента США «уханьским гриппом», политика Хиллари Клинтон отправить в тюрьму и представителей ВОЗ «нашинковать, как это принято у саудовцев».

Он также спел, что телеканал CNN распространяет «фейковые новости», а СМИ контролируют «сами знаете кто», намекая на евреев. Чтобы подтвердить свой намёк, он показал на себя пальцем.

Variety отмечает , что митинг «Марш за наши права» устроило ультраправое движение Washington Three Percenters. На него пришли около 500 человек. Коэн прибыл на мероприятие с охранниками — они не давали организаторам увести его со сцены или отключить микрофон.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Энтони Маки раскритиковал компанию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Артист известен как исполнитель роли Сэма «Сокола» Уилсона — лучшего друга Капитана Америки.