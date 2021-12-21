Киркоров, Учитель, Блёданс: как прошёл закрытый показ «Последнего богатыря»

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В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 21 декабря прошёл закрытый показ третьей части волшебной саги «Последний богатырь» — «Последний богатырь: Посланник Тьмы» режиссёра Дмитрия Дьяченко.

В мероприятии приняли участие известные артисты и деятели искусств — певец Филипп Киркоров, режиссёр Алексей Учитель, главный редактор журнала Cetre Михаил Еремеев, актёры Андрей Бурковский, Вольфганг Черни, актрисы Аглая Тарасова, Эвелина Блёданс, телеведущие Дарья Златопольская и Андрей Разыграев и другие.

Первую часть сказки зрители увидели в октябре 2017 года, вторая вышла в прокат в 2020-м. Оба фильма установили многочисленные рекорды в отечественном прокате. Третья часть — это завершение истории полюбившихся многим персонажей. Зрителей ждёт масса неожиданных сюжетных поворотов.

По сюжету главный герой Иван (Виктор Хориняк) обрёл «силушку богатырскую», о которой давно мечтал, и победил злого чародея Роголеба. Белогорье готовится к его свадьбе с Василисой (Мила Сивацкая). Однако в самый разгар подготовки к торжеству невесту похищают.