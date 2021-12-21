Киркоров, Учитель, Блёданс: как прошёл закрытый показ «Последнего богатыря»

В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 21 декабря прошёл закрытый показ третьей части волшебной саги «Последний богатырь» — «Последний богатырь: Посланник Тьмы» режиссёра Дмитрия Дьяченко.
В мероприятии приняли участие известные артисты и деятели искусств — певец Филипп Киркоров, режиссёр Алексей Учитель, главный редактор журнала Cetre Михаил Еремеев, актёры Андрей Бурковский, Вольфганг Черни, актрисы Аглая Тарасова, Эвелина Блёданс, телеведущие Дарья Златопольская и Андрей Разыграев и другие.
Первую часть сказки зрители увидели в октябре 2017 года, вторая вышла в прокат в 2020-м. Оба фильма установили многочисленные рекорды в отечественном прокате. Третья часть — это завершение истории полюбившихся многим персонажей. Зрителей ждёт масса неожиданных сюжетных поворотов.
По сюжету главный герой Иван (Виктор Хориняк) обрёл «силушку богатырскую», о которой давно мечтал, и победил злого чародея Роголеба. Белогорье готовится к его свадьбе с Василисой (Мила Сивацкая). Однако в самый разгар подготовки к торжеству невесту похищают.
Актриса Мила Сивацкая на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Виктор Хориняк на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
. Актёр Константин Лавроненко на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры Виктор Хориняк и Мила Сивацкая на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров и актриса Мила Сивацкая на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссёр Дмитрий Дьяченко на премьере своего фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Съёмочная группа и знаменитости на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Уолт Дисней Компани СНГ Кахабер Абашидзе на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Андрей Бурковский с супругой Ольгой и детьми на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссёр Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор журнала Cetre Михаил Еремеев на премьере фильма режиссёра Дмитрия Дьяченко Последний богатырь: Посланник Тьмы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Вольфганг Черни на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Дарья Златопольская (в центре) на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Яна Гладких с сыном на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елена Николаева с детьми на премьере фильма режиссёра Дмитрия Дьяченко Последний богатырь: Посланник Тьмы в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Повереннова на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Наталья Гордиенко на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Андрей Разыграев на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Кирилл Зайцев на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Александр Самойленко на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Жанна Левина-Мартиросян на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Эвелина Блёданс и её сын Семён Семин на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь