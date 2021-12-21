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Киркоров, Учитель, Блёданс: как прошёл закрытый показ «Последнего богатыря»
Кино

Киркоров, Учитель, Блёданс: как прошёл закрытый показ «Последнего богатыря»

23:35, 21 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 21 декабря прошёл закрытый показ третьей части волшебной саги «Последний богатырь» — «Последний богатырь: Посланник Тьмы» режиссёра Дмитрия Дьяченко.

В мероприятии приняли участие известные артисты и деятели искусств — певец Филипп Киркоров, режиссёр Алексей Учитель, главный редактор журнала Cetre Михаил Еремеев, актёры Андрей Бурковский, Вольфганг Черни, актрисы Аглая Тарасова, Эвелина Блёданс, телеведущие Дарья Златопольская и Андрей Разыграев и другие.

Первую часть сказки зрители увидели в октябре 2017 года, вторая вышла в прокат в 2020-м. Оба фильма установили многочисленные рекорды в отечественном прокате. Третья часть — это завершение истории полюбившихся многим персонажей. Зрителей ждёт масса неожиданных сюжетных поворотов.

По сюжету главный герой Иван (Виктор Хориняк) обрёл «силушку богатырскую», о которой давно мечтал, и победил злого чародея Роголеба. Белогорье готовится к его свадьбе с Василисой (Мила Сивацкая). Однако в самый разгар подготовки к торжеству невесту похищают.

Актриса Мила Сивацкая на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Виктор Хориняк на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

. Актёр Константин Лавроненко на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Виктор Хориняк и Мила Сивацкая на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров и актриса Мила Сивацкая на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Дмитрий Дьяченко на премьере своего фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Съёмочная группа и знаменитости на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Уолт Дисней Компани СНГ Кахабер Абашидзе на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Андрей Бурковский с супругой Ольгой и детьми на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Алексей Учитель с дочерьми на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор журнала Cetre Михаил Еремеев на премьере фильма режиссёра Дмитрия Дьяченко Последний богатырь: Посланник Тьмы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Вольфганг Черни на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Дарья Златопольская (в центре) на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Яна Гладких с сыном на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елена Николаева с детьми на премьере фильма режиссёра Дмитрия Дьяченко Последний богатырь: Посланник Тьмы в кинотеатре КАРО 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Повереннова на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталья Гордиенко на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Андрей Разыграев на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Кирилл Зайцев на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Александр Самойленко на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Жанна Левина-Мартиросян на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Эвелина Блёданс и её сын Семён Семин на премьере фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатре Каро 11 Октябрь

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