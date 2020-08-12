Rotten Tomatoes составил топ-100 лучших сиквелов в истории

Портал и агрегатор рецензий Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг ста лучших сиквелов в истории. Список составлен на основе положительных отзывов, собранных на сайте.
Первое место
В рейтинге учитывались не только вторые части фильмов. Так, в нём присутствуют «Джон Уик» и восьмая картина о Гарри Поттере.
Тройку лидеров замыкает «Три цвета: красный». В топ-10 также попали «Голдфингер», «История игрушек: Большой побег», «Перед полуночью», «Крёстный отец — 2», «Невеста Франкенштейна», «История игрушек — 4» и «Миссия невыполнима: Последствия».
Как писал NEWS.ru, в июне боевик «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона, вышедший на стриминговом сервисе Netflix, получил 0% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Сейчас на сайте подгружено 19 рецензий от профессиональных критиков.
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