Rotten Tomatoes составил топ-100 лучших сиквелов в истории

Фото: Amazon Prime Video

Кинокомпания Super LTD опубликовала трейлер документального фильма You Cannot Kill David Arquette («Вам не убить Дэвида Аркетта»), рассказывающего о возвращении известного голливудского актёра в американский профессиональный рестлинг.

В 2000 году Аркетт исполнил роль в картине «К бою готовы», и в рамках её продвижения продюсеры включили актёра в сюжетную линию чемпионата мира по рестлингу в тяжёлом весе. Артист...