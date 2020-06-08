Новый фильм Netflix получил 0% на сайте Rotten Tomatoes

https://static.news.ru/photo/92d7e70c-a9a7-11ea-ab7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Боевик «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона, вышедший на стриминговом сервисе Netflix, получил 0% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Сейчас на сайте подгружено 19 рецензий от профессиональных критиков.

Также низкий показатель в 21% лента получила после семи положительных рецензий и 71 негативной от пользователей сайта. Средняя оценка зрителей, согласно агрегатору, составляет 1,6/10.

Действие картины происходит в недалёком будущем. Правительство США собирается запустить сигнал, благодаря которому люди не смогут умышленно совершать преступления. Чтобы отвлечь людей от нововведения, правительство вводит новую денежную систему.

Проект, представляющий собой адаптацию одноимённого комикса Рика Ремендера и Грега Токкини, почти десять лет находился в разработке. Премьера состоялась 5 июня, писал NEWS.ru.