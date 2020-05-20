Вышел трейлер боевика «Последние дни американской преступности»

https://static.news.ru/photo/6c298752-9a78-11ea-a6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона. Премьера намечена на 5 июня.

Проект, представляющий собой адаптацию одноимённого комикса Рика Ремендера и Грега Токкини, почти десять лет находился в разработке, отмечает «КиноПоиск».

Действие картины происходит в недалёком будущем. Правительство США собирается запустить сигнал, благодаря которому люди не смогут умышленно совершать преступления. Чтобы отвлечь людей от нововведения, правительство вводит новую денежную систему.

В фильме сыграли Шарлто Копли, Эдгар Рамирес и Майкл Питт, известный по ленте «Семь психопатов».

Ранее сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Пять корешей» американского режиссёра Спайка Ли. Премьера состоится 12 июня, писал NEWS.ru.