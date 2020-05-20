Вышел трейлер боевика «Последние дни американской преступности»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона. Премьера намечена на 5 июня.
Проект, представляющий собой адаптацию одноимённого комикса Рика Ремендера и Грега Токкини, почти десять лет находился в разработке,
Действие картины происходит в недалёком будущем. Правительство США собирается запустить сигнал, благодаря которому люди не смогут умышленно совершать преступления. Чтобы отвлечь людей от нововведения, правительство вводит новую денежную систему.
В фильме сыграли Шарлто Копли, Эдгар Рамирес и Майкл Питт, известный по ленте «Семь психопатов».
Ранее сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Пять корешей» американского режиссёра Спайка Ли. Премьера состоится 12 июня, писал NEWS.ru.
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