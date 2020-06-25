Робот с ИИ исполнит главную роль в фантастическом фильме

https://static.news.ru/photo/e6027772-b6e4-11ea-8496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Motoo Naka/AFLO/Global Look Press

Японский робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит главную роль в фантастическом фильме под названием b («б»). Съёмки предположительно пройдут в Европе в июне 2021 года.

Картина расскажет об учёном, создавшем программу по улучшению ДНК человека. Вскоре он осознаёт, что его разработка может принести только вред, и пытается остановить применение программы с помощью Эрики.

The feature is said to be the first to rely on an artificially intelligent actor https://t.co/LCFwwTxZkS — The Hollywood Reporter (@THR) June 25, 2020

У Эрики нет жизненного опыта. Она была создана с нуля для этой роли. Нам пришлось специально воссоздавать движения и эмоции, контролировать её движения, учить её чувствам. Мы создали для неё характер и мимику, — заявил один из авторов идеи Сэм Козе.

Режиссёр ленты пока что не назначен. Бюджет проекта оценивается в $70 млн.

Как писал NEWS.ru, автор YouTube-канала Funk Turkey опубликовал несуществующую песню американской группы Nirvana, созданную при помощи искусственного интеллекта. Трек получил название Smother.