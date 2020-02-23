https://static.news.ru/photo/e54c9ee8-5618-11ea-91bb-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Соль слёз» Фото: Rectangle Productions

Яркий представитель французской «новой волны» в кинематографе Филипп Гаррель выступил со своей чёрно-белой картиной о любви «Соль слёз» в конкурсной программе 70-го юбилейного международного Берлинского фестиваля.

Режиссёр рассказал, что драма создавалась для обычного зрителя, а не специалистов, и получилась очень актуальной, несмотря на графичность.

Рассказывать о молодости сложновато, когда ты старше своих актёров примерно на 50 лет. Мы поделили работу на троих. Этот фильм очень современный и очень простой, он не для экспертов в истории кинематографа. Чтобы сделать картину понятной для зрителя, нужно очень ясно выражать мысль, — цитирует Гарреля РИА Новости.

Создатель «Соли слёз» пояснил, что над сценарием, помимо него, работали Жан-Клод Каррьер и Арлетт Лангманн. Когда он был написан, кинематографисты занялись диалогами и проверяли, насколько органичны они для актёров и вписываются ли в сцены.

Картина рассказывает о парне по имени Люк, который впервые приехал в Париж из провинции. Оказавшись в городе любви, юноша встречает девушку Джамилю и начинает испытывать к ней сильные чувства. Вернувшись домой, Люк случайно сталкивается с подругой детства и влюбляется в неё тоже. В попытке разобраться в себе парень обращается к своему старому отцу.

Как писал NEWS.ru, 22 февраля на Берлинале состоялась презентация Created in Moscow, в рамках которой были показаны новые российские фильмы.