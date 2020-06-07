Режиссёр «Чернобыля» снимет первый эпизод The Last Of Us

Шведский режиссёр Йохан Ренк снимет пилотный эпизод экранизации видеоигры The Last Of Us. Он известен по своей работе над сериалом «Чернобыль».
Ренк рассматривает возможность работать над проектом и дальше, о чём он
О времени начала производства The Last Of Us пока неизвестно. Ренк отметил, что команда обсуждает образы героев в сериале. В отличие от «Чернобыля», многие зрители которого не знали, как выглядят реальные личности, стоящие за персонажами, поклонникам игры хорошо известно, как выглядят и ведут себя её герои.
Как писал NEWS.ru, австралийская актриса Кейт Бланшетт снимется в экранизации игры Borderlands студии Gearbox Software. Продюсеры официально утвердили её на роль.
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