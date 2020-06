Режиссёр «Чернобыля» снимет первый эпизод The Last Of Us

https://static.news.ru/photo/62b46604-a95c-11ea-8959-fa163e074e61_660.jpg Йохан Ренк Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Шведский режиссёр Йохан Ренк снимет пилотный эпизод экранизации видеоигры The Last Of Us. Он известен по своей работе над сериалом «Чернобыль».

Ренк рассматривает возможность работать над проектом и дальше, о чём он рассказал в интервью Discussing Film. Он сотрудничает над будущим шоу с создателем «Чернобыля» Крейгом Мейзином и автором самой игры Нилом Дракманном, которые также пишут сценарий.

О времени начала производства The Last Of Us пока неизвестно. Ренк отметил, что команда обсуждает образы героев в сериале. В отличие от «Чернобыля», многие зрители которого не знали, как выглядят реальные личности, стоящие за персонажами, поклонникам игры хорошо известно, как выглядят и ведут себя её герои.

