Кейт Бланшетт утвердили на роль в экранизации игры Borderlands

https://static.news.ru/photo/c618fd3e-a1bb-11ea-87b6-fa163e074e61_660.jpg Кейт Бланшетт Фото: Snapshot/Tobias Seeliger/Geisler/Global Look Press

Австралийская актриса Кейт Бланшетт снимется в экранизации игры Borderlands студии Gearbox Software. Продюсеры официально утвердили её на роль.

Бланшетт исполнит роль Лилит, героини с псионическими способностями. Картину снимет Элай Рот, ставший с Робертом Родригесом и Квентином Тарантино режиссёром проекта «Грайндхаус». Сценарий напишет Крейг Мейзин, известный как создатель сериала «Чернобыль».

Я счастлив снова работать с Кейт Бланшетт, для неё нет ничего невозможного. Она прекрасна в любом жанре от комедии до драмы и украшает любую сцену, — приводит Variety слова Рота.

Cate Blanchett will officially star in Eli Roth's #Borderlands https://t.co/Ic0Vnvdv1e — Variety (@Variety) May 28, 2020

Как писал NEWS.ru, действие игры разворачивается в будущем на планете Пандора, куда человечество отправилось в поисках лучшей жизни. Вскоре выяснилось, что Пандора — место недружелюбное, где практически ничего нет, кроме нескольких старых инопланетных развалин. О дате премьеры киноверсии пока что не сообщается.