Кейт Бланшетт утвердили на роль в экранизации игры Borderlands

Австралийская актриса Кейт Бланшетт снимется в экранизации игры Borderlands студии Gearbox Software. Продюсеры официально утвердили её на роль.
Бланшетт исполнит роль Лилит, героини с псионическими способностями. Картину снимет Элай Рот, ставший с Робертом Родригесом и Квентином Тарантино режиссёром проекта «Грайндхаус». Сценарий напишет Крейг Мейзин, известный как создатель сериала «Чернобыль».
Я счастлив снова работать с Кейт Бланшетт, для неё нет ничего невозможного. Она прекрасна в любом жанре от комедии до драмы и украшает любую сцену, — приводит Variety слова Рота.
Как писал NEWS.ru, действие игры разворачивается в будущем на планете Пандора, куда человечество отправилось в поисках лучшей жизни. Вскоре выяснилось, что Пандора — место недружелюбное, где практически ничего нет, кроме нескольких старых инопланетных развалин. О дате премьеры киноверсии пока что не сообщается.