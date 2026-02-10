Раскрыта причина смерти звезды фильма «Один дома»

Причиной смерти сыгравшей мать Кевина Маккаллистера в комедии «Один дома» актрисы Кэтрин О'Хары стала легочная эмболия, сообщает Associated Press со ссылкой на документы. По данным агентства, острое нарушение кровообращения в легких, вызванное закупоркой просвета крупных артерий или их более мелких ветвей кровяным сгустком, возникло из-за рака прямой кишки.

Непосредственной причиной смерти актрисы 30 января в возрасте 71 года стала легочная эмболия, которая случается, когда тромб блокирует артерию в легких. Провоцирующей причиной причиной смерти был рак прямой кишки, — сказано в материале.

Актер Маколей Калкин, сыгравший Кевина в «Один дома», тепло попрощался с актрисой в своих соцсетях. Он назвал О’Хара мамой и отметил, что он многое не успел сказать ей. Калкин также приложил коллаж из кадров со съемок культовой комедии и их более поздних совместных фотографий.

Ранее сообщалось, что причиной смерти легендарной французской актрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание. Как уточнил ее муж, предприниматель Бернар д’Ормаль, в последние месяцы знаменитость «утратила желание жить». Также известно, что в последние недели жизни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе в компании мужа и любимых домашних животных.