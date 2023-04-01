Продюсер раскрыл реакцию Орбакайте на предложение сломать нос и выбить зубы Кинопродюсер Давлетьяров: Орбакайте согласилась, чтобы ее героине сломали нос и выбили зубы

Фото: «Каропрокат»

Кадр из фильма «Любовь-морковь. Восстание машин». Актеры Кристины Орбакайте и Гоша Куценко

Кинопродюсер Ренат Давлетьяров рассказал NEWS.ru, что в новом фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» именно ему принадлежит идея сцены, в которой героиня Кристины Орбакайте перебирает с алкоголем, ломает нос и теряет передние зубы. По его словам, певица восприняла идею с энтузиазмом и образ Орбакайте получился весьма колоритным.

Я сказал Кристине: «Ну хватит играть фею. Давай сделаем тебе татуху, поставим фингал, сломаем нос». Она ответила, что вообще не вопрос. И она очень классно сыграла, — рассказал Давлетьяров.

Комедия «Любовь-морковь. Восстание машин» с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главных ролях вышла в российский прокат 30 марта. По сюжету герои фильма меняются телами с роботами. Картина стала четвертой в серии «Любовь-морковь». Изначально премьера планировалась еще в марте 2021 года, но переносилась несколько раз, в том числе из-за коронавирусных ограничений.

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