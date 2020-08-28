Продолжением сериала «Содержанки» займётся режиссёр Юрий Мороз

Третий сезон сериала «Содержанки» снимет режиссёр Юрий Мороз. Он известен по проектам «Братья Карамазовы» и «Точка».
Первый сезон снял Константин Богомолов, и второй — Дарья Жук,
Общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил, — рассказали представители режиссёра.
Актриса главной роли отметила, что третий сезон будет отличаться от первых двух «жёсткой мужской доминантой, неожиданными перевертышами по всем персонажам и насыщенностью событиями».
В июне стало известно, что британский телеканал Channel 4 купил права на «Содержанок». Шоу будет показано в онлайн-кинотеатре Walter Presents на территории Великобритании и Ирландии, писал NEWS.ru.
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