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Продолжением сериала «Содержанки» займётся режиссёр Юрий Мороз

16:47, 28 августа 2020
Кадр из сериала «Содержанки» Кадр из сериала «Содержанки» Фото: Start Studio

Третий сезон сериала «Содержанки» снимет режиссёр Юрий Мороз. Он известен по проектам «Братья Карамазовы» и «Точка».

Первый сезон снял Константин Богомолов, и второй — Дарья Жук, напоминает ТАСС. Представители стримингового сервиса Start уточнили, что главную роль в новых сериях снова исполнит Дарья Мороз, дочь постановщика будущих эпизодов.

Общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил, — рассказали представители режиссёра.

Актриса главной роли отметила, что третий сезон будет отличаться от первых двух «жёсткой мужской доминантой, неожиданными перевертышами по всем персонажам и насыщенностью событиями».

В июне стало известно, что британский телеканал Channel 4 купил права на «Содержанок». Шоу будет показано в онлайн-кинотеатре Walter Presents на территории Великобритании и Ирландии, писал NEWS.ru.

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