Сериал Богомолова «Содержанки» продали британскому телеканалу

https://static.news.ru/photo/124d01b8-aa41-11ea-b714-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Права на сериал сериал «Содержанки» российского режиссёра Константина Богомолова приобрёл британский телеканал Channel 4. Продажей занимался стриминговый сервис Start.

Шоу будет показано в онлайн-кинотеатре Walter Presents на территории Великобритании и Ирландии, сообщает «Коммерсантъ». В англоязычной версии сериал будет носить название Russian Affairs («Русские отношения»).

Согласно источнику, сумма сделки составила £200 тысяч (более 17 млн рублей).

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года американская компания Amazon купила у Start права на сериал Константина Богомолова «Содержанки». Сумма сделки не раскрывается, но, по некоторым данным, она составила $1 млн.