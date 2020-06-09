Сериал Богомолова «Содержанки» продали британскому телеканалу

Права на сериал сериал «Содержанки» российского режиссёра Константина Богомолова приобрёл британский телеканал Channel 4. Продажей занимался стриминговый сервис Start.
Шоу будет показано в онлайн-кинотеатре Walter Presents на территории Великобритании и Ирландии,
Согласно источнику, сумма сделки составила £200 тысяч (более 17 млн рублей).
Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года американская компания Amazon купила у Start права на сериал Константина Богомолова «Содержанки». Сумма сделки не раскрывается, но, по некоторым данным, она составила $1 млн.
Добавьте наши новости в избранные источники