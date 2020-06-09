Кино

Сериал Богомолова «Содержанки» продали британскому телеканалу

13:58, 09 июня 2020 85
Фото: kinopoisk.ru

Права на сериал сериал «Содержанки» российского режиссёра Константина Богомолова приобрёл британский телеканал Channel 4. Продажей занимался стриминговый сервис Start.

Шоу будет показано в онлайн-кинотеатре Walter Presents на территории Великобритании и Ирландии, сообщает «Коммерсантъ». В англоязычной версии сериал будет носить название Russian Affairs («Русские отношения»).

Согласно источнику, сумма сделки составила £200 тысяч (более 17 млн рублей).

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года американская компания Amazon купила у Start права на сериал Константина Богомолова «Содержанки». Сумма сделки не раскрывается, но, по некоторым данным, она составила $1 млн.

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