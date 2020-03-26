Создатели фильма «Поезд в Пусан» опубликовали первые кадры из продолжения хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо.
Новая лента не будет прямым сиквелом и расскажет новую историю,
Оригинальная картина вышла в 2016 году. Сборы проекта составили более $90 млн при бюджете в $8,5 млн.
Как писал NEWS.ru, пользователи Сети опубликовали первые кадры со съёмок мини-сериала «Локи» вселенной Marvel. Работа над проектом ведётся в городе Атланта американского штата Джорджия.
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