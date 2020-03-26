Фото: IMDB

Создатели фильма «Поезд в Пусан» опубликовали первые кадры из продолжения хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо.

Новая лента не будет прямым сиквелом и расскажет новую историю, отмечает Screen Daily, опубликовавшее изображения. В центре сюжета окажется бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил в зомби-апокалипсисе, но вынужден вернуться в зону заражения спустя четыре года после катастрофы. Ему удаётся найти людей, которые все эти годы спасались от оживших мертвецов.

Оригинальная картина вышла в 2016 году. Сборы проекта составили более $90 млн при бюджете в $8,5 млн.

Как писал NEWS.ru, пользователи Сети опубликовали первые кадры со съёмок мини-сериала «Локи» вселенной Marvel. Работа над проектом ведётся в городе Атланта американского штата Джорджия.

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