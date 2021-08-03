Пореченков раскрыл причины появления Табакова в составе жюри «Горький fest»

Российский актёр и президент кинофестиваля «Горький fest», Михаил Пореченков, раскрыл причины появления 26-летнего Павла Табакова в составе жюри. Об этом он рассказал в интервью для «7Дней».

Мне интересен взгляд молодого, но уже достаточно популярного артиста, который много снимается в кино, работает в театре. <...> некоторые подумают: Паша из актёрской династии, а значит попал в жюри по блату. Ну и хорошо, что он из такой семьи, он пропитан и театром, и кино именно потому, что его родители всю жизнь этим занимались, — признался Пореченков.

Также актёр добавил, что доверяет вкусу молодого Табакова: по его мнению, «он высказывает парадоксальные, но очень интересные мысли», свойственные молодёжи. С точки зрения Пореченкова, его поколение очень прямолинейно и консервативно, в то время как молодые артисты стараются смотреть на проблему с разных сторон и искать новые пути её решения. При этом Михаил добавил, что и молодёжи нередко требуется поддержка и совет старших, более опытных товарищей.

Ранее актриса Софья Синицына, экс-возлюбленная Павла Табакова, впервые опубликовала фото актёра с его годовалой дочерью.