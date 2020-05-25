Пользователи соцсетей обвинили актрису Хиллари Дафф в секс-торговле детьми

https://static.news.ru/photo/306319ce-9e81-11ea-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Birdie Thompson/Global Look Press

Пользователи социальных сетей заподозрили актрису Хиллари Дафф в секс-торговле детьми. Поводом стало то, что женщина опубликовала фотографии обнажённого восьмилетнего сына.

Звезда прикрыла наготу ребёнка стикерами, тем не менее пользователи всё равно остались недовольны. Они посчитали, что фотография не является обычным семейным кадром. Пользователи стали писать, что 32-летняя актриса якобы продаёт снимки сына педофилам.

Но на самом деле это отвратительно. Кто бы ни придумал и ни выкинул во вселенную этот мусор, ему стоит отдохнуть от своего телефона или обзавестись каким-то хобби, — написала Дафф в Twitter.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting..... whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby — Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020

Ей пришлось удалить фотографии ребёнка.

NEWS.ru писал, что предпринимателю Илону Маску и исполнительнице Клэр Бушэ, более известной как Граймс, пришлось изменить имя для своего сына. По документам младенца зовут X Æ A-Xii, хотя раньше родители хотели назвать его X Æ A-12. По закону штата Калифорния при регистрации имени разрешено использовать только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы.