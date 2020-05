Пользователи соцсетей обвинили актрису Хиллари Дафф в секс-торговле детьми

Звезда прикрыла наготу ребёнка стикерами, тем не менее пользователи всё равно остались недовольны. Они посчитали, что фотография не является обычным семейным кадром. Пользователи стали писать, что 32-летняя актриса якобы продаёт снимки сына педофилам.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting..... whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby