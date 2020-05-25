Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12

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Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну. Изначально они назвали его X Æ A-12.

По документам, ребёнка теперь зовут X Æ A-Xii, о чём Граймс рассказала в Instagram. Согласно законам американского штата Калифорния, при регистрации имени разрешено использовать только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы.

«A-12» пришлось изменить на «A-Xii». Эта часть имени отсылается к любимому самолёту-разведчику пары.

Ране Илон Маск объяснил, как читается имя его сына. Он признался, что идея так назвать малыша в основном принадлежит матери, писал NEWS.ru.