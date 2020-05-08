Илон Маск рассказал, как произносится имя его сына X Æ A-12

https://static.news.ru/photo/06c1cb44-910f-11ea-9a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Global Look Press

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск объяснил, как читается имя его сына от Крэр Буше, известной как певица Граймс. Пара назвала ребёнка X Æ A-12. Он признался, что идея так назвать малыша в основном принадлежит матери.

Маск во второй раз стал гостем подкаста комика и телеведущего Джо Рогана, в котором напомнил, что означает имя ребёнка. Выпуск онлайн-шоу опубликован на YouTube-канале Рогана.

Это просто икс — буква икс, затем Æ — произносится как «эш», далее A-12, кстати, моё дополнение, Archangel-12, лучший самолёт в истории, — сказал миллиардер.

О том, действительно ли пара так назвала сына и как они его будут называть сами дома, бизнесмен не рассказал.

Ранее значение имени X Æ A-12 объяснила сама Граймс. Она отметила , что буква A в имени сына также является отсылкой к её любимой песне «Архангел», писал NEWS.ru.