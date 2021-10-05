Харви Вайнштейн стал прообразом орка из «Властелина колец»

Американский актёр Элайджа Вуд, известный по роли хоббита Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», сделал неожиданное заявление. По его словам, один из типажей орка из кинофильмов создавался по образу и подобию скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Актёр пояснил, что таким образом создатели хотели сказать Вайнштейну: «Да пошёл ты». Об этом Вуд рассказал в подкасте Armchair expert.

Одна из масок орка — и я это хорошо помню — была разработана похожей на Харви Вайнштейна, чтобы таким образом сказать «да пошёл ты», — заявил Вуд.

Он пояснил, что изначально данный факт раскрывать не планировалось, однако, на его взгляд, теперь об этом можно рассказать, поскольку Вайнштейн находится в тюрьме.

Дело в том, что компания Вайнштейна Miramax изначально владела правами на экранизацию книг Джона Рональда Руэла Толкина. Однако режиссёру Питеру Джексону не удалось договориться о бюджете и количестве картин в киносерии. В связи с этим Miramax предложила Джексону попробовать договориться с другими студиями и реализовать проект из трёх фильмов там.

На заключение сделки постановщику дали всего несколько дней в надежде, что он не успеет оформить соглашение. Однако Джексон справился: он подписал контракт со студией New Line Cinema. В итоге компания выпустила фильмы, которые известны всему миру. В прокате трилогия собрала миллиарды долларов. Вайнштейн таким образом заработал миллионы, но, как можно полагать, не получил уважения в своей же команде.

3 августа Amazon показала первый кадр из сериала «Властелин колец». Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года. Сериал станет приквелом для «Властелина колец» и «Хоббита». Проект Патрика Маккея и Джона Пэйна будет доступен для просмотра на Amazon Prime более чем в 240 странах мира. Стриминг планирует выпускать по одной серии раз в неделю. Первый сезон будет включать в себя восемь серий.