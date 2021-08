«Властелин колец» открывает тайны: что известно о новом сериале Amazon

3 августа Amazon показал первый кадр из сериала «Властелин колец». Накануне стало известно: премьера запланирована на 2 сентября 2022 года. Поклонники франшизы с предвкушением ждут выход проекта на экраны, учитывая то, что о запуске сериала по книгам Джона Р. Р. Толкина, известно с 2017 года. Сериал станет очень «далёким» приквелом для «Властелина колец» и «Хоббита». Проект Патрика МакКея и Джона Пэйна будет доступен для просмотра на Amazon Prime более чем в 240 странах мира. Стриминг планирует выпускать по одной серии раз в неделю. Первый сезон будет включать в себя восемь серий. NEWS.ru собрал всё, что известно о сериале «Властелин колец» — самом дорогом сериале в истории телевидения.

Сколько стоит

Amazon крупно повезло: в период руководства Кристофера Толкина, сына автора книг, юридическое лицо Tolkien Estate часто конфликтовало и судилось с кинокомпаниями, производившими экранизации. Однако в 2017 году Кристофер подал в отставку с поста руководителя организации, после чего политика Tolkien Estate в отношении экранизаций резко сменилась на положительную, и компания заключила сделку с Amazon на производство сериала. Канал купил права на адаптацию книг Толкина за $250 млн. Для сравнения, столько стоят многие дорогие голливудские блокбастеры, среди которых «Форсаж 7», «Мстители: Эра Альтрона» и другие.

imago stock&people/Global Look Press

Что касается самого производства, только на первый сезон было потрачено $465 млн, а на все пять сезонов Amazon планировал потратить миллиард долларов. Исходя из того, что половина суммы уже ушла, финальные затраты могут значительно вырасти. И снова приведём примеры для сравнения: дебютный сезон популярного сериала «Игра престолов» стоил $90 млн (в пять раз меньше, чем у «Властелина колец»), на оригинальную трилогию потратили $281 млн, а на три части «Хоббита», вышедшие спустя 10 лет, — $745 млн долларов.

Напомним, что Amazon ещё в ноябре 2019-го продлил сериал «Властелин колец» на второй сезон.

Как и где снимали

Съёмки первого сезона проходили в Новой Зеландии, где снимались и трилогии Питера Джексона. Создатели нового проекта объяснили свой выбор не только желанием быть территориально связанными с прошлыми экранизациями, но и стремлением показать миру первозданную красоту Средиземья.

События сериала происходят за тысячи лет до тех, что были показаны в «Хоббите» и «Властелине колец». Из официальных анонсов следует, что действие развернётся во Второй эпохе Средиземья, включающей в себя в первую очередь период существования и рост влияния Саурона в Средиземье. Этот период времени в книгах Толкина длился 3441 год и закончился развоплощением Саурона в ходе Войны Последнего союза. Также в марте 2019 года Amazon публиковал карты Средиземья, снабдив их подписью Welcome to the Second Age (Добро пожаловать во Вторую эпоху. — NEWS.ru). Инсайдеры рассказывали порталу The One Ring, что создатели настолько серьёзно отнеслись к проекту, что пригласили на съёмочную площадку сразу трёх экспертов по миру Средиземья.

Страна, где проходили съёмки первого сезона, как и весь мир, столкнулась с пандемией коронавируса. Именно поэтому поклонникам приходится так долго ждать премьеры. Огромной команде не только пришлось пережить 14 дней обязательной самоизоляции, но и в принципе приостановить съёмки, когда власти решили ужесточить ограничения.

Что думают наследники Толкина

Компания Tolkien Estate, по слухам, очень довольна будущим сериалом. И эта реакция наследников Толкина в корне разнится с той, что была у них на раннюю экранизацию «Властелина колец», а затем «Хоббита». В частности, сын великого писателя заявлял : создатели абсолютно забыли о содержании книг, превратив великие творения его отца в посредственную жвачку для молодёжи. И это не удивительно, ведь Кристофер посвятил всю жизнь изучению наследия отца. В частности, он собрал черновые записи Толкина-старшего и издал их со своими комментариями — так появилась «История Средиземья» в 12 томах. Кроме того, в последние годы регулярно (раз в несколько лет) выходило какое-нибудь доработанное им произведение отца.

KPA/Global Look Press

И Кристофер, и Джон отдались литературе, однако создатель вселенной сам доверил экранизацию Голливуду ещё при жизни. Так появились сперва анимационные экранизации, а затем и две трилогии Питера Джексона.

Причёски эльфов, скрытые актёры и травма каскадёрши

The One Ring в конце июля опубликовал большую подборку инсайдов о сериале «Властелин колец». Оттуда известно: сцены с людьми, эльфами и гномами снимали по отдельности. Предполагается, что повествование будет вестись с нескольких ракурсов или разнесено во времени. Кстати об эльфах: инсайдеры выяснили, что у них будут более короткие причёски, чем в ранее появившихся экранизациях.

В сериале могут появиться предки ширских хоббитов, а именно смуглокожие полурослики. Одного из таких хоббитов предположительно играет актёр Ленни Генри. Но его участие в шоу официально не подтверждалось. Что касается откровенных сцен, их будет мало, и в основном они будут применяться вне сексуального контекста. Инсайдеры отметили: нагота в сериале используется как художественный приём в мрачных сценах, например, при превращении эльфов в орков.

Съёмки были довольно травмоопасными — и это не слух. Каскадёрша из «Безумного Макса» и «Чудо-женщина: 1984» Дайана Грант получила серьёзную травму головы и верхней части позвоночника. Деньги на срочную операцию помогла собрать её коллега по сериалу «Зена — королева воинов» Люси Лоулесс, попросив помощи у фанатов в Twitter. Коллеги Грант жаловались на небезопасные условия съёмок, двое из них даже оставили проект. А до неё, ещё в 2020 году, травмы получила каскадёрша Элисса Кадвелл. Девушка отрабатывала одну из сцен: прыгала в воду в специальном резервуаре. Сообщалось, что она ударилась головой о винт. Точный диагноз не называли, но восстанавливалась женщина долго. И судя по всему, Amazon не оплачивал дорогостоящее лечение пострадавших на съёмках.

Подробности сюжета держатся в строжайшем секрете. Известно, что сценарии передаются актёрам и съёмочной группе только в цифровом виде через специальную программу, отслеживающую доступ.

Caters News Agency Ltd/Global Look Press

Инсайдеры также сообщают, что в сериале заняты известные режиссёры и актёры. Громкими именами шоуранеры хвастать не стали, а вот малоизвестные актёры, снявшиеся в сериале «Властелин колец», уже известны: Джозеф Моул (дядя Бенджи из «Игры престолов»), Роберт Арамайо (молодой Нед Старк из «Игры престолов»), Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы»), Макс Болдри (сериал «Годы»), Морфидд Кларк («Тёмные начала»).

Официально сообщалось, что вместе с МакКеем и Пэйном сценарий пишут одни из самых именитых в индустрии авторов: Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Джастин Добл («Очень странные дела»), Брайан Когман («Игра престолов»). В Amazon понимают: крепкий сценарий — обязательная основа любого высококачественного проекта. Тем более такого сложного, как «Властелин колец».