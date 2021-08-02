Amazon показал первый кадр сериала по «Властелину колец» за $1 млрд

Завершились съёмки первого сезона сериала по «Властелину колец», производством которого занимается Amazon Studios. Первый снимок со съёмок был опубликован на официальной странице студии в Twitter. Об этом сообщает портал Deadline.

Amazon Studios также обозначила дату премьеры нового сериала — 2 сентября 2022 года. Киноэпопея ещё не получила официального названия. Известно, что серии будут выходить еженедельно на стриминговой площадке Prime Video в 240 странах и регионах по всему миру.

По задумке авторов, сериал покажет вторую эпоху Средиземья, события будут происходить за несколько тысяч лет до основного сюжета трилогии «Властелин колец» Толкина. Режиссёр сериала отметил, что главные герои будут противостоять пробудившемуся злу после изгнания Моргота, главного антагониста вселенной Толкина.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Ранее стало известно, что фанаты фэнтези-саги «Властелин колец» требуют убрать из грядущего сериала эротические сцены. Разозлённые поклонники составили петицию на портале Сhange.org. Авторы проекта наняли «интимных тренеров» для артистов и объявили кастинг для тех из них, кто не стесняется сниматься обнажённым.