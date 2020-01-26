https://static.news.ru/photo/8ac86628-4010-11ea-878d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Анаконда» 1997 года Фото: Columbia Pictures Corporation

В США снимут новый фильм хоррор-франшизы «Анаконда». В настоящее время разработкой картины занимается компания Columbia Pictures.

Информация о режиссёре будущей «Анаконды», как и об актёрах, которые сыграют в ней главные роли, отсутствует. Однако известно, кто займётся написанием сценария для хоррора. Материал напишет Эван Догерти. Этот сценарист наиболее известен своими работами над лентами «Белоснежка и охотник» и «Дивергент», передаёт Screen Rant.

Первый фильм об огромной змее, пожирающей людей, вышел на мировые экраны в 1997 году. Главные роли в той картине исполнили Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Айс Кьюб и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что британский музыкант и актёр Мик Джаггер исполнил одну из ролей в фильме «Искусство ограбления» режиссёра Джузеппе Капотонди, который выйдет на мировые экраны в 2020 году. В Сети уже появился трейлер картины.