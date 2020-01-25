https://static.news.ru/photo/9cf727a4-3f7e-11ea-b7a7-fa163e074e61_660.jpg Мик Джаггер Фото: R4924_italyphotopress/www.imago-images.de/Global Look Press

Британский музыкант и актёр Мик Джаггер исполнил одну из ролей в фильме «Искусство ограбления» режиссёра Джузеппе Капотонди, который выйдет на мировые экраны в 2020 году. В Сети уже появился трейлер картины.

Поклонники Джаггера были поражены образом своего кумира в фильме. Герой рок-исполнителя, стильный и противоречивый коллекционер произведений искусства, одет в кремовый костюм. Волосы лидера The Rolling Stones в этой роли выпрямлены и зачёсаны назад.

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли изменения во внешнем виде артиста. Некоторые даже заявили, что Джаггера «будто бы погладили утюгом», намекая на то, что у 76-летнего музыканта на лице почти нет морщин.

Другие комментаторы отметили, что в этой роли «роллинга» нельзя узнать, только если «Вы не жили на планете последние 50 лет».

Сам Джаггер следующим образом высказался относительно того, как он, рокер с более чем полувековым стажем, чувствует себя в кадре.

Играть в кино и петь на сцене — это выступление, просто разных видов, — приводит его слова Mail Online.

Как ранее писал NEWS.ru, венецианский кинофестиваль в этом году закроет картина итальянского режиссёра Джузеппе Капотонди, в которой снялся лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер.