Николь Кидман и Киану Ривз поучаствуют в шоу для релаксации

Артисты Киану Ривз и Николь Кидман примут участие в шоу для релаксации на стриминговом сервисе HBO Max. Проект запустили в производство создатели приложения для медитаций Calm.
Программа под названием A World of Calm будет основана на разделе Sleep Stories, задуманном для расслабления слушателя перед сном,
Учитывая стресс и хаос, которые мы все испытываем в это особенно трудное время, было бы неплохо привнести в свою жизнь чуточку отдыха, — говорится в заявлении Calm.
В проекте вместе с Кидман и Ривзом также примут участие Махершала Али, Оскар Айзек, Зои Кравиц, Идрис Эльба, Люси Лью и Киллиан Мёрфи. Дата выхода шоу пока что не разглашается.
С 8 июля в приложении Calm стали доступны записи аудиосказок, которые прочитал британский музыкант и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз. Он озвучил несколько историй, объединённых в коллекцию Dream with me, писал NEWS.ru.
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