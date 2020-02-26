https://static.news.ru/photo/e1d3561c-5870-11ea-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix представит пользователям секцию, в которой будет показывать десять самых популярных фильмов и сериалов. Топ будет обновляться ежедневно.

Список будет изменяться в зависимости от того, насколько проекты интересны каждому подписчику, говорится в блоге онлайн-платформы. Помимо общего топа, в меню Netflix будет доступна таблица лидеров отдельно для фильмов и сериалов.

Последние 6,5 месяца мы тестировали списки топ-10 проектов в Мексике и Великобритании, — написал в блоге представитель компании Кэмерон Джонсон.

По его словам, реакция на нововведение была положительной, поэтому было решено расширить список стран, где будет действовать эта функция.

Как писал NEWS.ru, представитель студии Activision Blizzard Studios Ник ван Дайк заявил, что работает над сериалами, основанными на видеоиграх Diablo и Overwatch. Автор выступит продюсером проектов, выпуском которых займётся Netflix.