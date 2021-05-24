Названо имя исполнительницы главной роли в продолжении «Хищника»

Актриса Эмбер Мидфандер исполнит главную роль в фильме «Хищник». Имя главной героини назвала киностудия 20th Century, которая занимается реализацией проекта, пишет Screen Rant.
В продолжении популярной серии картин в центре сюжета окажется женщина из индейского племени команчи по имени Ки, идущая «против норм и традиций своего народа, чтобы стать воином и добиться уважения в её глубоко патриархальном мире». Свои навыки героиня продемонстрирует в битве с неведомым существом.
В качестве режиссёра
Ранее стало известно, что американский актёр Тимоти Шаламе сыграет главную роль в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» о молодом Вилли Вонке. Картина расскажет о приключениях Вонки до открытия знаменитой фабрики. Шаламе предстоит продемонстрировать свои навыки пения и танца. Режиссёром