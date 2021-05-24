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Названо имя исполнительницы главной роли в продолжении «Хищника»

09:22, 25 мая 2021
Актриса Эмбер Мидфандер Актриса Эмбер Мидфандер Фото: instagram.com/ambermidthunder

Актриса Эмбер Мидфандер исполнит главную роль в фильме «Хищник». Имя главной героини назвала киностудия 20th Century, которая занимается реализацией проекта, пишет Screen Rant.

В продолжении популярной серии картин в центре сюжета окажется женщина из индейского племени команчи по имени Ки, идущая «против норм и традиций своего народа, чтобы стать воином и добиться уважения в её глубоко патриархальном мире». Свои навыки героиня продемонстрирует в битве с неведомым существом.

В качестве режиссёра выступит Дэн Трахтенберг, снявший «Кловерфилд, 10». Сценарий написал Патрик Эйсон. Премьера запланирована на 2022 год.

Ранее стало известно, что американский актёр Тимоти Шаламе сыграет главную роль в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» о молодом Вилли Вонке. Картина расскажет о приключениях Вонки до открытия знаменитой фабрики. Шаламе предстоит продемонстрировать свои навыки пения и танца. Режиссёром назначен Пол Кинг («Приключения Паддингтона»). В качестве сценариста выступит Саймон Рич («Чудотворцы», «Мужчина ищет женщину»).

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