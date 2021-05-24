Названо имя исполнительницы главной роли в продолжении «Хищника»

https://static.news.ru/photo/7e64cd64-bd22-11eb-99d1-96000091f725_660.jpg Актриса Эмбер Мидфандер Фото: instagram.com/ambermidthunder

Актриса Эмбер Мидфандер исполнит главную роль в фильме «Хищник». Имя главной героини назвала киностудия 20th Century, которая занимается реализацией проекта, пишет Screen Rant.

В продолжении популярной серии картин в центре сюжета окажется женщина из индейского племени команчи по имени Ки, идущая «против норм и традиций своего народа, чтобы стать воином и добиться уважения в её глубоко патриархальном мире». Свои навыки героиня продемонстрирует в битве с неведомым существом.

В качестве режиссёра выступит Дэн Трахтенберг, снявший «Кловерфилд, 10». Сценарий написал Патрик Эйсон. Премьера запланирована на 2022 год.

Ранее стало известно, что американский актёр Тимоти Шаламе сыграет главную роль в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» о молодом Вилли Вонке. Картина расскажет о приключениях Вонки до открытия знаменитой фабрики. Шаламе предстоит продемонстрировать свои навыки пения и танца. Режиссёром назначен Пол Кинг («Приключения Паддингтона»). В качестве сценариста выступит Саймон Рич («Чудотворцы», «Мужчина ищет женщину»).