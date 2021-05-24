Тимоти Шаламе сыграет в приквеле про Вилли Вонку

https://static.news.ru/photo/7e4b9fbe-bd1e-11eb-9002-96000091f725_660.jpg Тимоти Шаламе Фото: instagram.com/tchalamet

Американский актёр Тимоти Шаламе сыграет главную роль в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» о молодом Вилли Вонке, пишет Deadline.

По словам осведомлённых источников, картина расскажет о приключениях Вонки до открытия знаменитой фабрики. Шаламе предстоит продемонстрировать свои навыки пения и танца.

Режиссёром назначен Пол Кинг («Приключения Паддингтона»). В качестве сценариста выступит Саймон Рич («Чудотворцы», «Мужчина ищет женщину»). Реализацией проекта займётся студия Warner Bros. совместно с фондом Roald Dahl Estate, который контролирует наследие знаменитого писателя Роальда Даля. Премьера запланирована на 17 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — сериале «Дом дракона». По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов».