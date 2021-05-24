Тимоти Шаламе сыграет в приквеле про Вилли Вонку

Американский актёр Тимоти Шаламе сыграет главную роль в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» о молодом Вилли Вонке, пишет Deadline.
По словам осведомлённых источников, картина расскажет о приключениях Вонки до открытия знаменитой фабрики. Шаламе предстоит продемонстрировать свои навыки пения и танца.
Режиссёром
Ранее сообщалось, что британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — сериале «Дом дракона». По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов».