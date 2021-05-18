«Много драконов»: звезда «Хоббита» оценил масштаб приквела «Игры престолов»

https://static.news.ru/photo/77c8ebc8-b888-11eb-81a6-96000091f725_660.jpg Грэм Мактавиш Фото: instagram.com/grahammctavish

Британский актёр Грэм Мактавиш, известный ролью гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит», снимается в приквеле фэнтези-саги «Игра престолов» — сериале «Дом дракона», передаёт портал The Hollywood Reporter.

По оценкам звезды, масштаб новой ленты впечатляет, в ней «очень много драконов».

Мы только приступили к съёмкам [«Дома дракона»]. Это действительно очень масштабный проект, так что мы ещё все знакомимся друг с другом. Я работаю с прекрасными людьми. Всё просто великолепно, но я не могу рассказать больше. Я вообще ничего не могу вам рассказать о сюжете! — отметил Мактавиш.

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Действие в произведении разворачивается за 300 лет до событий из «Игры престолов». Съёмки начались в апреле 2021 года. Премьеру запланировали на 2022-й. По предварительной информации, в «Доме дракона» также сыграют Пэдди Консидайн (король Визерис), Оливия Кук (его вторая жена — королева Алисента Хайтауэр). Кроме того, в Сети недавно появились первые фото со съёмочной площадки.

На сделанных журналистами снимках видны актёр Мэтт Смит в образе принца Деймона Таргариена, а также артистка Эмма Д’Арси в роли его супруги Рейниры. Обе звезды прогуливаются по песчаному побережью и о чём-то разговаривают. На них светлые парики и костюмы, стилизованные под Средневековье. На Смите — длинное пальто чёрного цвета и высокие сапоги, а на Д’Арси — платье бордового оттенка.

Ранее сообщалось, что роман американского писателя Дэна Брауна «Утраченный символ» (2009) экранизировали в США. Трейлер одноимённого сериала опубликовали на YouTube-канале Peacok. Произведение является третьей книгой серии о профессоре Роберте Лэнгдоне. В цикл также входят «Ангелы и Демоны» (2000), «Код да Винчи» (2003) и «Происхождение» (2017).