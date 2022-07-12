11 июля в Москве состоялась закрытая премьера эротического триллера «Одержимая» режиссера Игоря Волошина («Коса», «Нирвана»). В главной роли — Лукерья Ильяшенко (Happy End, «Молодежка»), а также Анастасия Кувшинова и Олег Васильков. Показ с участием приглашенных звезд прошел в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION.
В центре сюжета — судмедэксперт Лиза (Лукерья Ильяшенко). Она действительно одержима красотой человеческого тела и считает, что физическая любовь исцеляет, дарит освобождение от груза травм и проблем. Лиза ведет свободный образ жизни, часто вступая в случайные связи на одну ночь.
Но однажды на столе перед героиней-патологоанатомом оказывается тело девушки, с которой Лиза накануне провела ночь. На теле жертвы напечатана фотография неизвестного мужчины. Вскоре и другие любовники Лизы уходят из жизни и оказываются на её столе. На их телах — та же фотография...
Расследованием серии убийств вместе с Лизой занимается следователь Воронин (Олег Васильков), у которого есть личный интерес в поиске убийцы: несколько лет назад при загадочных обстоятельствах исчезла его дочь.
Создатели фильма рассчитывают, что за внешней провокативностью сюжета зрители сумеют увидеть актуальные смыслы, в том числе о последствиях детских травм и необходимости любви.
Кадры закрытой премьеры фильма «Одержимая» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Журналист Ирина Шульженко
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Журналист Ирина Шульженко
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Сергей Мезенцев, российский комик, музыкант, режиссёр, сценарист, актёр и актёр озвучивания
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Сергей Мезенцев, российский комик, музыкант, режиссёр, сценарист, актёр и актёр озвучивания
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Актер Олег Васильков
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Актер Олег Васильков
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Актриса Анастасия Кувшинова
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Актриса Анастасия Кувшинова
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Актриса Татьяна Яковенко
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Актриса Татьяна Яковенко
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Алена Водонаева, российская телеведущая, журналистка, писательница, блогер
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Алена Водонаева, российская телеведущая, журналистка, писательница, блогер
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Певица Алёна Кравец
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Певица Алёна Кравец
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Дмитрий А. Быков — креативный продюсер проекта The City
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Дмитрий А. Быков — креативный продюсер проекта The City