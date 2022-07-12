На грани провокации: эротический триллер «Одержимая» представили в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Премьера фильма «Одержимая на Стрелке»

11 июля в Москве состоялась закрытая премьера эротического триллера «Одержимая» режиссера Игоря Волошина («Коса», «Нирвана»). В главной роли — Лукерья Ильяшенко (Happy End, «Молодежка»), а также Анастасия Кувшинова и Олег Васильков. Показ с участием приглашенных звезд прошел в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION.

В центре сюжета — судмедэксперт Лиза (Лукерья Ильяшенко). Она действительно одержима красотой человеческого тела и считает, что физическая любовь исцеляет, дарит освобождение от груза травм и проблем. Лиза ведет свободный образ жизни, часто вступая в случайные связи на одну ночь.

Но однажды на столе перед героиней-патологоанатомом оказывается тело девушки, с которой Лиза накануне провела ночь. На теле жертвы напечатана фотография неизвестного мужчины. Вскоре и другие любовники Лизы уходят из жизни и оказываются на её столе. На их телах — та же фотография...

Расследованием серии убийств вместе с Лизой занимается следователь Воронин (Олег Васильков), у которого есть личный интерес в поиске убийцы: несколько лет назад при загадочных обстоятельствах исчезла его дочь.

Создатели фильма рассчитывают, что за внешней провокативностью сюжета зрители сумеют увидеть актуальные смыслы, в том числе о последствиях детских травм и необходимости любви.

Кадры закрытой премьеры фильма «Одержимая» — в галерее NEWS.ru.