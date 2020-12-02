Мыслитель и бунтарь: режиссёр Жан-Люк Годар празднует 90-летие

Сегодня, 3 декабря, великому франко-швейцарскому кинорежиссёру Жан-Люку Годару исполняется 90 лет. Его фильмы внесли огромный вклад в развитие кинематографа и оказали революционное влияние на его развитие. Новаторский подход сделал его одним из самых влиятельных режиссёров французской новой волны. В числе работ Годара — «На последнем дыхании», «Китаянка», «Уикенд», «Ветер с востока», «Правда», «Приветствую тебя», «Мария», «Моцарт — навсегда», «Новая волна» и многие другие картины. Кадры из наиболее известных кинотворений мастера — в галерее NEWS.ru.
Также мы подготовили материал, посвящённый вехам биографии легендарного режиссёра.
На последнем дыхании
Les Productions Georges de Beauregard
Безумный Пьеро
Films Georges de Beauregard
Китаянка
Les Productions de la Guéville
Уикенд
Les Films Copernic
Две или три вещи, которые я знаю о ней
Les Films du Carrosse
Новая волна
Centre National de la Cinématographie (CNC)
Имя Кармен
Films A2
Фильм-социализм
Canal+ [fr]