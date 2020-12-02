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На последнем дыхании
Кино

Мыслитель и бунтарь: режиссёр Жан-Люк Годар празднует 90-летие

00:00, 03 декабря 2020
Фото: Les Productions Georges de Beauregard

Сегодня, 3 декабря, великому франко-швейцарскому кинорежиссёру Жан-Люку Годару исполняется 90 лет. Его фильмы внесли огромный вклад в развитие кинематографа и оказали революционное влияние на его развитие. Новаторский подход сделал его одним из самых влиятельных режиссёров французской новой волны. В числе работ Годара — «На последнем дыхании», «Китаянка», «Уикенд», «Ветер с востока», «Правда», «Приветствую тебя», «Мария», «Моцарт — навсегда», «Новая волна» и многие другие картины. Кадры из наиболее известных кинотворений мастера — в галерее NEWS.ru.

Также мы подготовили материал, посвящённый вехам биографии легендарного режиссёра.

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