https://static.news.ru/photo/7b6100da-43e1-11ea-a0ad-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Супруга принца Гарри Меган Маркл ищет пронырливого агента, который поспособствует её возвращению в кино. Причём поиски герцогини Сассекской усилились после переезда в Канаду.

Об этом сообщает американский журнал Us Weekly со ссылкой на источники.

Сейчас она обращается к разным людям с целью найти кого-то, кто будет представлять её в будущих проектах, — уточнил собеседник издания.

Отмечается, что перспективы покорить Голливуд у бывшей актрисы и фотомодели выглядят не самыми радужными, поскольку в активе у неё лишь участие в сериале «Форс-мажоры», остальные роли она получала в малобюджетных картинах и ничем особо не запомнилась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Меган Маркл устроила встречу с Томом Крузом. Она намерена вернуться в Голливуд, и переговоры с Крузом были посвящены именно этому. Актёр пообещал герцогине стать её покровителем хотя бы на первое время. Кроме того, Круз будет использовать свой статус суперзвезды, а также связи с Церковью Сайентологии, чтобы подавить любое негативное освещение в прессе ситуации вокруг Маркл.