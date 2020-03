Об уходе из жизни 26 марта Блума, который известен российскому зрителю по фильмам «Крокодил Данди» и «Отчаянно ищу Сьюзен», сериалам «C.S.I.: Майами» и «Клан Сопрано», сообщает Daily Mail.

Драматург Джек Канфора в своём Twitter назвал Блума потрясающим актёром и человеком.