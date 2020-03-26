https://static.news.ru/photo/fd017e16-6ee9-11ea-b348-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Народная артистка СССР София Ротару рассказала поклонникам о трагедии в семье. По её словам, 25 марта умер муж Лидии, младшей сестры артистки, бизнесмен Сергей Хлябич.

Об этом популярная певица сообщила подписчикам своего Instagram в сторис.

Сегодня утром ушёл из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем, — говорится в сообщении Ротару.

Сергей Хлябич и Лидия Ротару прожили вместе 40 лет. Они являются родителями известной украинской певицы Sonya Kay, получившей имя в честь знаменитой тёти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Сергей Смирнов скончался 25 марта на 38-м году жизни после тяжёлой болезни. Он проработал в театре, где сыграл более 30 ролей, 17 лет. Мастер дубляжа известен российским зрителям по иностранным фильмам, которых он озвучил более 400. Его голосом по-русски говорили Антонио Бандерас, Ричард Гир, Брендан Фрейзер и другие звёзды Голливуда.