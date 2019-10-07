https://static.news.ru/photo/a1185edc-e8e1-11e9-bc2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Французский режиссёр Люк Бессон назвал обвинения в изнасиловании ложью и заявил, что никогда не принуждал женщин к чему-либо.

Никогда в своей жизни не насиловал женщин, никогда не поднимал руку на женщин, никогда не угрожал женщинам. Никогда не подмешивал женщинам наркотики. Это ложь, — сообщил он в интервью телеканалу BFMTV .

Как писал News.ru, судебный следователь Парижа возобновил уголовное дело об изнасиловании против французского кинорежиссёра Люка Бессона.

В преступлении его обвинила модель и актриса Сэнд Ван Рой. Французская прокуратура закрыла дело после девяти месяцев расследования, не найдя подтверждений факта изнасилования. Однако женщина подала второй иск, который и стал поводом для возобновления дела.

Сэнд Ван Рой утверждает, что 10 мая 2018 года Бессон вступил с ней в половую связь, подсыпав ей до этого снотворное в напиток. Режиссёр категорически отвергает данный факт. При этом модель не отрицает, что до инцидента уже имела интимную близость с Бессоном.