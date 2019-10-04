https://static.news.ru/photo/bbee211c-e6d2-11e9-9a13-fa163e074e61_660.jpg Люк Бессон Фото: АГН «Москва»

Судебный следователь Парижа возобновил уголовное дело об изнасиловании против французского кинорежиссёра Люка Бессона.

Адвокат выступающей в качестве потерпевшей модели и актрисы Сэнд Ван Рой сообщил об этом AFP . Французская прокуратура ранее закрыла дело против режиссёра по первому иску Ван Рой после девяти месяцев расследования, не найдя подтверждений факта изнасилования. Однако модель подала второй иск, который и стал поводом для возобновления дела.

Сэнд Ван Рой утверждает, что 10 мая 2018 года Бессон вступил с ней в половую связь, подсыпав ей до этого снотворное в напиток. Режиссёр категорически отвергает данный факт. При этом модель не отрицает, что до инцидента уже имела интимную близость с Бессоном.

Как передавал News.ru, в сентябре на Люка Бессона подали в суд за отказ убивать оленей на загородном участке режиссёра. Местная охотничья федерация утверждала, что животные бесконтрольно размножались и уничтожали урожай местных фермеров, после чего скрывались на участке Бессона.