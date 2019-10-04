Судебный следователь Парижа возобновил уголовное дело об изнасиловании против французского кинорежиссёра Люка Бессона.
Адвокат выступающей в качестве потерпевшей модели и актрисы Сэнд Ван Рой сообщил об этом
Сэнд Ван Рой утверждает, что 10 мая 2018 года Бессон вступил с ней в половую связь, подсыпав ей до этого снотворное в напиток. Режиссёр категорически отвергает данный факт. При этом модель не отрицает, что до инцидента уже имела интимную близость с Бессоном.
Как передавал News.ru, в сентябре на Люка Бессона подали в суд за отказ убивать оленей на загородном участке режиссёра. Местная охотничья федерация утверждала, что животные бесконтрольно размножались и уничтожали урожай местных фермеров, после чего скрывались на участке Бессона.
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