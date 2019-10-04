Люк Бессон Люк Бессон Фото: АГН «Москва»

Судебный следователь Парижа возобновил уголовное дело об изнасиловании против французского кинорежиссёра Люка Бессона.

Адвокат выступающей в качестве потерпевшей модели и актрисы Сэнд Ван Рой сообщил об этом AFP. Французская прокуратура ранее закрыла дело против режиссёра по первому иску Ван Рой после девяти месяцев расследования, не найдя подтверждений факта изнасилования. Однако модель подала второй иск, который и стал поводом для возобновления дела.

Сэнд Ван Рой утверждает, что 10 мая 2018 года Бессон вступил с ней в половую связь, подсыпав ей до этого снотворное в напиток. Режиссёр категорически отвергает данный факт. При этом модель не отрицает, что до инцидента уже имела интимную близость с Бессоном.

Как передавал News.ru, в сентябре на Люка Бессона подали в суд за отказ убивать оленей на загородном участке режиссёра. Местная охотничья федерация утверждала, что животные бесконтрольно размножались и уничтожали урожай местных фермеров, после чего скрывались на участке Бессона.

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