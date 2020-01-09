https://static.news.ru/photo/39fb7fb4-32c3-11ea-9be8-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: AFLO/Global Look Press

Американский актёр Леонардо Ди Каприо спас тонущего мужчину во время отпуска.

Потерпевший чуть не лишился жизни посреди Карибского моря, где неподалёку от места инцидента отдыхал Ди Каприо на своей яхте, сообщает Daily Mail.

Пострадавшим оказался 24-летний француз. Он был найден еле живым после того, как провёл в воде 11 часов. Его подобрали, отогрели, накормили и передали спасателям.

Отмечается, что Ди Каприо и его компания вытащили мужчину незадолго до того, как начался шторм.

Как писал NEWS.ru, глава Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актёра Леонардо Ди Каприо в спонсировании организаций, которые подозреваются в поджогах лесов Амазонии.