Американский актёр Леонардо Ди Каприо спас тонущего мужчину во время отпуска.
Потерпевший чуть не лишился жизни посреди Карибского моря, где неподалёку от места инцидента отдыхал Ди Каприо на своей яхте,
Пострадавшим оказался 24-летний француз. Он был найден еле живым после того, как провёл в воде 11 часов. Его подобрали, отогрели, накормили и передали спасателям.
Отмечается, что Ди Каприо и его компания вытащили мужчину незадолго до того, как начался шторм.
Как писал NEWS.ru, глава Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актёра Леонардо Ди Каприо в спонсировании организаций, которые подозреваются в поджогах лесов Амазонии.
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