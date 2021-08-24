Кристиан Бэйл сыграет реально существовавшего наркодилера-священника

Американский актёр Кристиан Бэйл получил роль священника-наркодилера. При этом его герой существовал в реальности. Это Джон Ли Бишоп — пастор церкви The Living Hope Church в Портленде (США), расположенной в здании бывшего супермаркета K-Mart. Мужчина в своё время стал объектом расследования портала Vanity Fair — The Church of the Living Dangerously. Материал стал основой для сценария, передаёт Deadline.

Режиссёром новой картины станет Джей Роуч («Знакомство с родителями»). Сюжет адаптирует оскароносный Чарльз Рэндольф («Игра на понижение»). Детство у кино-Бишопа окажется тяжёлым: он дрался с другими детьми в бойцовском клубе, организованном его дядей ради развлечения.

На свои проповеди Бишоп приводил экзотическую живность. Однажды его чуть не убил бенгальский тигр. Потом пастор начал злоупотреблять спиртным, а его сын Дэвид стал наркоманом. Бишоп также «подсел», чтобы понять, как помочь наследнику. В итоге Бишоп стал наркокурьером, пока не оказался в руках полиции на границе с Мексикой. Суд назначил духовному лицу пять лет тюрьмы.

Накануне интернет-пользователи и профессиональные кинокритики восхитились в основном картиной Дэвида Лоури «Легенда о Зелёном рыцаре». Лента основана на одной из поэм о дворе короля Артура. В главной роли — звезда драмы «Миллионер из трущоб» Дев Патель. Его персонажем является сэр Гавейн, отвечающий на вызов таинственного Зелёного рыцаря.

Ранее стало известно, что фильм «Ёлки» вернётся на экраны после двухлетнего перерыва. В пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi сообщили, что начались съёмки новой части новогодней франшизы. Также названа дата премьеры. «Ёлки-8» выйдут в кинотеатрах 16 декабря. Очередную часть кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах.