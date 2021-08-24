Кристиан Бэйл сыграет реально существовавшего наркодилера-священника

Американский актёр Кристиан Бэйл получил роль священника-наркодилера. При этом его герой существовал в реальности. Это Джон Ли Бишоп — пастор церкви The Living Hope Church в Портленде (США), расположенной в здании бывшего супермаркета K-Mart. Мужчина в своё время стал объектом расследования портала Vanity Fair — The Church of the Living Dangerously. Материал стал основой для сценария, передаёт Deadline.
Режиссёром новой картины
На свои проповеди Бишоп приводил экзотическую живность. Однажды его чуть не убил бенгальский тигр. Потом пастор начал злоупотреблять спиртным, а его сын Дэвид стал наркоманом. Бишоп также «подсел», чтобы понять, как помочь наследнику. В итоге Бишоп стал наркокурьером, пока не оказался в руках полиции на границе с Мексикой. Суд назначил духовному лицу пять лет тюрьмы.
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