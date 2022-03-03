Компания Universal Pictures отменила премьеры в России

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Кинокомпания Universal Pictures временно остановила ранее запланированные показы в кинотеатрах России. Об этом сообщил представитель телекомпании, если слова приводит The Hollywood Reporter.

В связи с продолжающимся гуманитарным кризисом на Украине Universal Pictures приостановила запланированные кинопоказы в России, — сказал собеседник издания.

Ранее подобные действия уже предприняли компании Disney, Warner Bros., Sony, Netflix. Причиной приостановки стала военная спецоперация по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Также о приостановке своей деятельности в России сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.

Российский кинокритик Антон Долин высказал мнение, что из-за операции на Украине наступит «конец государства Российская Федерация». Так он ответил на вопрос об отмене в России премьер зарубежными кинокомпаниями (Warner Bros., Sony, Walt Disney). По его мнению, российский зритель «давно лишился чувства собственного достоинства», а теперь рискует потерять «деньги, жильё и свободу».