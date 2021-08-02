«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы и наградил их создателей

Видеосервис «КиноПоиск» впервые назвал фильмы и сериалы, которые посмотрело больше миллиона подписчиков «Яндекс Плюс». Самыми популярными кинолентами пользователей платформы стали «Лига справедливости» Зака Снайдера, «Майор Гром: Чумной Доктор», а также ленты Гая Риччи и некоторые другие проекты. Видеосервис также наградил их создателей, вручив особый статус.

Фильмы и сериалы, среди которых оказались также «Гнев человеческий», «Джентльмены», «Мажор», а также мультсериал «Рик и Морти», приключенческая фэнтези-сказка «Конёк-Горбунок» и сериалы «КиноПоиска» «Пищеблок» и «Топи» получили особый статус от платформы — золотой «Плюс миллион».

Пресс-служба КиноПоиск HD

Статус «Плюс миллион» — это наш способ ещё раз подчеркнуть, что за кнопкой play видеосервиса всегда есть живые, внимательные и вовлечённые зрители со своими вкусами и интересами, — отметила директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

Отметим, что сейчас подпиской пользуются более 9 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что российский кинокомикс «Майор Гром» стал самым популярным фильмом на американском стриминг-сервисе Netflix. Фильм обогнал киноленты «Варкрафт», «Отцовство» и «Как приручить дракона».