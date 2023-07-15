Кэмерон заявил, что никогда не снимет фильм о взрыве на батискафе «Титан» Кэмерон опроверг слухи об участии в съемках фильма про взрыв на батискафе «Титан»

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS/Global Look Press

Джеймс Кэмерон

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон опроверг информацию о том, что он планирует снять картину о взрыве на батискафе «Титан» в Атлантическом океане. В своем Twitter-аккаунте он признался, что эти слухи его очень сильно оскорбили. Он пообещал, что никогда не будет вести никаких переговоров о съемке истории с «Титаном».

Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас мне нужно. Я не участвую в переговорах о фильме с Ocean Gate и никогда не буду, — написал Кэмерон.

О том, что американский режиссер сможет принять участие в съемках нового сериала про трагедию с батискафом «Титан» для стриминговых сервисов, ранее сообщила британская газета The Sun. По словам источника, перед Кэмероном стоит сложная задача, однако продюсеры планируют предоставить ему достаточно времени и денег для создания успешного проекта.

До обнаружения обломков «Титана» российский океанолог Анатолий Сагалевич сообщил, что Кэмерон связался с ним и принес ему соболезнования в связи с потерей в Атлантическом океане батискафа «Титан», на борту которого находится друг ученого, исследователь Поль-Анри Наржеоле. По словам Сагалевича, режиссер уже тогда был уверен, что все члены экипажа погибли.