Кэмерон захотел экранизировать трагедию батискафа «Титан» The Sun: Джеймс Кэмерон захотел экранизировать трагедию батискафа «Титан»

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Джеймс Кэмерон

Гибель батискафа «Титан» может лечь в основу нового сериала для стриминговых сервисов, сообщает британская газета The Sun со ссылкой на собственный источник. В качестве режиссера экранизации может выступить Джеймс Кэмерон, нырявший к обломкам лайнера «Титаник» 30 раз.

Катастрофа «Титана» может лечь в основу большого сериала на одном из самых популярных стримингов в мире, и Джеймса хотят видеть режиссером. Это близкий его сердцу проект, — рассказал инсайдер издания.

По словам источника, перед Кэмероном стоит сложная задача, однако продюсеры планируют предоставить ему достаточно времени и денег для создания успешного проекта. Главные роли в экранизации катастрофы могут исполнить Мэтт Деймон и Кумэйла Нанджиани.

Бывший пассажир «Титана» Джейден Пэн ранее рассказал о спуске батискафа в 2021 году. Мужчина отметил, что ему так и не удалось посмотреть на обломки «Титаника», так как батарея на глубоководном аппарате разрядилась менее чем через два часа после погружения.