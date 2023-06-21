Океанолог: режиссер «Титаника» считает, что экипаж батискафа «Титан» погиб Океанолог Сагалевич: Джеймс Кэмерон считает, что экипаж батискафа «Титан» тпогиб

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джеймс Кэмерон

Российский океанолог Анатолий Сагалевич сообщил РИА Новости, что с ним связался режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон и принес ему соболезнования в связи с потерей в Атлантическом океана батискафа «Титан», на борту которого находится друг ученого, исследователь Поль-Анри Наржеоле. По словам Сагалевича, режиссер уверен, что все члены экипажа уже погибли.

Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле. Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю, — рассказал океанолог.

Он отметил, что никаких других комментариев Кэмерон не дал, поскольку не разбирается в строении подводных лодок.

Анатолий Сагалевич является создателем проектов российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Кэмерон использовал их на съемках фильма «Титаник» в 1997 году.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.