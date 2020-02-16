Жители Сан-Франциско стал свидетелями съёмок четвёртой части боевика «Матрица». Один из очевидцев запечатлел прыжок с крыши небоскрёба, который могли исполнить как каскадёры, так и Киану Ривз вместе с Кэрри-Энн Мосс.
Съёмочная группа «Матрицы» тестирует прыжок с крыши для их нового фильма. <...> Очень круто увидеть это самому. Так опасно, но волнительно следить за всем настолько близко, — написал автор видео на YouTube.
Автором картины стала Лана Вачовски, которая сняла оригинальную трилогию вместе с сестрой.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. решила выпустить четвёртую часть «Матрицы» в августе 2019 года. Премьера картины запланирована на 21 мая 2021-го.
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