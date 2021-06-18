Стало известно, какие фильмы проспонсирует Фонд кино

https://static.news.ru/photo/c9361bd6-d023-11eb-bc11-96000091f725_660.jpg Фото: officialfondkino/facebook.com

Стало известно, какие фильмы в этом году проспонсирует Фонд кино. По результатам многоэтапной процедуры отбора к получению поддержки были утверждены 10 национальных фильмов, говорится в сообщении на сайте фонда.

В список вошли следующие фильмы: «Джон», «Крысолов», «Кракен», «Чемпион мира», «Мастер и Маргарита», «Русская пятёрка», «Сто лет тому вперёд», «Подвиг», а также «Ходжа Насреддин» и «Праведник». Все эти фильмы получат субсидии из федерального бюджета.

Отметим, что экранизация «Метро 2033» не получит поддержку Фонда кино. Директор Первого канала Константин Эрнст посчитал, что сейчас людям и так хватает проблем, и мрачный триллер про выживание в московском метрополитене в условиях постапокалипсиса в это вписывается с трудом, передаёт PG. Эрнст связал желание Фонда кино вычеркнуть «Метро 2033» из списка именно с этим моментом — велик риск, что кино просто не отобьёт затраты.

Ранее в Москве состоялся ежегодный питчинг Фонда кино, на котором создатели 14 проектов просили финансовую поддержку у государства.