Стало известно, какие фильмы проспонсирует Фонд кино

Стало известно, какие фильмы в этом году проспонсирует Фонд кино. По результатам многоэтапной процедуры отбора к получению поддержки были утверждены 10 национальных фильмов, говорится в сообщении на сайте фонда.
В список вошли следующие фильмы: «Джон», «Крысолов», «Кракен», «Чемпион мира», «Мастер и Маргарита», «Русская пятёрка», «Сто лет тому вперёд», «Подвиг», а также «Ходжа Насреддин» и «Праведник». Все эти фильмы
Отметим, что экранизация «Метро 2033» не получит поддержку Фонда кино. Директор Первого канала Константин Эрнст посчитал, что сейчас людям и так хватает проблем, и мрачный триллер про выживание в московском метрополитене в условиях постапокалипсиса в это вписывается с трудом, передаёт PG. Эрнст
Ранее в Москве состоялся ежегодный питчинг Фонда кино, на котором создатели 14 проектов просили финансовую поддержку у государства.