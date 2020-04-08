Кино

Кайл Маклахлен посмотрит «Твин Пикс» в прямом эфире вместе с поклонниками

19:13, 08 апреля 2020
Кайл Маклахлен Кайл Маклахлен Фото: Gwendoline Le Goff, via imago-images.de/Global Look press

Американский актёр Кайл Маклахлен начнёт смотреть в прямом эфире сериал «Твин Пикс» режиссёра Дэвида Линча, после чего ответит на вопросы поклонников.

В 21.30 мск Маклахлен будет смотреть пилотную серию и делать комментарии для подписчиков. В стриме будет принимать участие актриса Медхен Амик, сыгравшая в проекте Шелли Джонсон, о чём артист сообщил в Twitter.

8 апреля «Твин Пикс» отмечает 30 лет со дня премьеры первого эпизода. Проект транслировался по 10 июня 1991 года, писал NEWS.ru.

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