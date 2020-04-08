Кайл Маклахлен посмотрит «Твин Пикс» в прямом эфире вместе с поклонниками

https://static.news.ru/photo/8b1090a0-79b4-11ea-979a-fa163e074e61_660.jpg Кайл Маклахлен Фото: Gwendoline Le Goff, via imago-images.de/Global Look press

Американский актёр Кайл Маклахлен начнёт смотреть в прямом эфире сериал «Твин Пикс» режиссёра Дэвида Линча, после чего ответит на вопросы поклонников.

В 21.30 мск Маклахлен будет смотреть пилотную серию и делать комментарии для подписчиков. В стриме будет принимать участие актриса Медхен Амик, сыгравшая в проекте Шелли Джонсон, о чём артист сообщил в Twitter.

8 апреля «Твин Пикс» отмечает 30 лет со дня премьеры первого эпизода. Проект транслировался по 10 июня 1991 года, писал NEWS.ru.