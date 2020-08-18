Из «Википедии» намеренно удалили информацию о российских актёрах дубляжа

https://static.news.ru/photo/8bc8f58c-e165-11ea-a7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paramount Pictures

Российский актёр дубляжа Иван Жарков, озвучивший Тора из фильмов вселенной Marvel, Кирка из нового «Стартрека» и Невилла Долгопупса из «Гарри Поттера», рассказал, что пользователи Сети намеренно удаляют из «Википедии» информацию о его коллегах.

Жарков утверждает, что за последнее время из онлайн-энциклопедии были удалены десятки статей об актёрах дубляжа, в том числе и о нём. Ему удалось выяснить, что это происходит по инициативе модератора ресурса, который скрывается под ником Sidikizptu. Он отчитывается в Twitter о каждой удалённой статье, добавляя хештег #ДубляжНеНужен.

Человек решил за всех, ему неважно мнение других людей, ему важно только своё мнение, а его мнение — дубляж не нужен. И он, судя по всему, посвятил свою деятельность на «Википедии» тому, чтобы удалять страницы об актерах дубляжа. Зачем? Никто не знает. Но он решил за все 144 млн жителей России, — заявил артист.

Жарков выразил мнение, что удаление таких страниц противоречит сути «Википедии», называющей себя «свободной энциклопедией», и отметил, что каждый прокатчик стремиться переводить картины, потому что это приносит больше денег.

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