Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент РКН потребовал удаления запрещенных материалов из Roblox

Роскомнадзор направил уведомления администрации игровой площадки Roblox с требованием удалить запрещенные материалы, сообщили в пресс-службе ведомства. РКН отметил, что с 2019 года неоднократно направлял площадке предупреждения.

В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам, — добавили в ведомстве.

В РКН подчеркнули, что мониторинг платформы постоянно подтверждает неспособность внутренней системы модерации Roblox обеспечить полную безопасность публикуемых материалов. По мнению органа, в игровом пространстве «в большом количестве присутствует неподобающий контент», который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей.

Ранее стало известно, что девочка-подросток из Санкт-Петербурга могла заранее продумать убийство матери. Школьница использовала Roblox, чтобы смоделировать преступление. В онлайн-трансляциях персонаж девочки танцует в подожженной комнате и носит на руках раненого игрока, что отличается от обычного геймплея.