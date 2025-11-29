День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:35

Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент

РКН потребовал удаления запрещенных материалов из Roblox

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Роскомнадзор направил уведомления администрации игровой площадки Roblox с требованием удалить запрещенные материалы, сообщили в пресс-службе ведомства. РКН отметил, что с 2019 года неоднократно направлял площадке предупреждения.

В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам, — добавили в ведомстве.

В РКН подчеркнули, что мониторинг платформы постоянно подтверждает неспособность внутренней системы модерации Roblox обеспечить полную безопасность публикуемых материалов. По мнению органа, в игровом пространстве «в большом количестве присутствует неподобающий контент», который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей.

Ранее стало известно, что девочка-подросток из Санкт-Петербурга могла заранее продумать убийство матери. Школьница использовала Roblox, чтобы смоделировать преступление. В онлайн-трансляциях персонаж девочки танцует в подожженной комнате и носит на руках раненого игрока, что отличается от обычного геймплея.

Roblox
Роскомнадзор
ограничения
модерация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце возобновились мощные вспышки
Королевская семья Британии: новости, как Гарри преследовал Меган в Сети
Беспилотники вновь атаковали нефтяной танкер у берегов Турции
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.