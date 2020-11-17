История из нашей жизни: в России стартует прокат фильма «Виктория»

https://static.news.ru/photo/40c2b550-28aa-11eb-a6da-fa163e074e61_660.jpg kinopoisk.ru Фото: Кадр из фильма «Виктория»

26 ноября в прокат выйдет новая российская лента «Виктория». Фильм рассказывает о 40-летнем чемпионе Европы по боям без правил Кирилле (Максим Щёголев), который узнаёт, что у него есть пятилетняя дочь. Привыкший менять девушек и прожигать свою жизнь на деньги от коммерческих боёв главный герой встаёт перед выбором: брать ответственность на себя или следовать привычным для себя правилам.

О сюжете и актуальности картины специально для NEWS.ru рассказал Дмитрий Миллер, который сыграл друга главного героя, промоутера Максима.

Это очень простая история. Всё из нашей жизни. На фоне спортивной драмы происходит драма человеческая, которая заканчивается хеппи-эндом, которого так сейчас нам не хватает. История развивается неожиданно, и мы до конца не знаем, чем всё закончится. Останутся ли отец и дочь вдвоём, будет ли удача на их стороне. Режиссёр держит нас в напряжении, — сказал Миллер.

В описании своего героя актёр отметил черты антагониста. Однако при этом Миллер уверен, что и у таких людей есть чему поучиться.

Человек без судьбы, у него нет шекспировской страсти к женщинам, он неопределившийся. Он один по жизни. Но сложно построить свою судьбу на двусмысленных позициях. В итоге он остаётся, как в сказке Пушкина, у разбитого корыта. Но от такого человека тоже можно получить многое: любить жизнь, себя — а это важно, — отметил Миллер.

kinopoisk.ru Кадр из фильма «Виктория»

Однако режиссёры и продюсеры картины не стали делать из главного героя только положительного персонажа. Напротив, авторы идеи показали, что Кирилл есть и в окружении каждого человека, и даже в каждом из людей, рассказал режиссёр картины Урал Сафин.

Когда я работал над этой картиной ещё на моменте написания сценария, я конечно же проецировал взаимоотношения персонажей на своих отношениях с родителями. В главном герое картины заложен собирательный образ и отцов, и детей. Он такой «взрослый мальчик», а она, напротив, умна не по годам, — подчеркнул Сафин.

Премьера картины состоится 25 ноября в московском Доме Кино (ул. Васильевская, д. 13, стр. 1) в 19:00.

В фильме, помимо Щёголева, известного по сериалу «Молодёжка», и Миллера («Склифосовский», «Восьмидесятые»), снялись также Виталия Корниенко («Лёд-2»), Игорь Ясулович («Бриллиантовая рука», «Тот самый Мюнхгаузен»), Евгения Малахова («А зори здесь тихие...»), Нино Кантария («Кухня», «Оттепель»).

Для режиссера Урала Сафина фильм стал дебютной полнометражной работой. Кроме того, он выступил одним из авторов сценария и композиторов картины.